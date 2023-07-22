В Адыгее водитель внедорожника наехал на людей на пешеходной набережной Внедорожник в Адыгее выехал на пешеходную набережную, погиб девятилетний ребенок

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В парке в Адыгее водитель внедорожника наехал на людей, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ. Уточняется, что девятилетний ребенок получил травмы различной тяжести и скончался на месте. Пострадали также и пассажиры внедорожника, среди них есть дети. Проводится проверка.

Водитель внедорожника <...> потерял управление и съехал со склона к набережной городского парка, где в этот момент находились люди. В результате наезда автомобиля травмы различной степени тяжести получил девятилетний ребенок, <...> от полученных повреждений он скончался, — говорится в сообщении.

В то же время Telegram-канал «112» добавляет, что виновником аварии был судья городского суда Анатолий Горголин. По его словам, он разогнался, после чего у него отказали тормоза. Горголин врезался в другую машину, пробил ограждение и вылетел на пешеходную набережную.

Ранее два человека, включая инспектора ДПС, погибли в ДТП с участием трех автомобилей в Санкт-Петербурге. Еще два человека пострадали. Авария произошла ночью 20 июля на 64-м километре КАД. Там столкнулись Cadillac и КамАЗ, в результате чего водитель легкового автомобиля погиб. При оформлении ДТП 45-летнего старшего лейтенанта ДПС сбил автомобиль Hyundai. Полицейский скончался на месте. Водители грузового и легкового автомобилей были доставлены в больницу.