Стали известны подробности смертельного ДТП в Адыгее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Спортивной и Гагарина в городе Майкопе. После столкновения внедорожник вылетел в бордюрное ограждение около парка, пробив его, после чего наехал на ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея. После этого автомобиль наехал на дерево и опрокинулся.

В результате аварии девятилетний ребенок скончался на месте. Также пострадали две девочки семи и 12 лет и два мальчика восьми и десяти лет. Им оказали неотложную медицинскую помощь. Семилетняя девочка находится в реанимации. В больницу доставлены водитель и пассажиры внедорожника.

Ранее сообщалось, что водитель внедорожника наехал на людей в парке Майкопа. По данным Telegram-канала «112», виновником аварии оказался судья городского суда Анатолий Горголин. По данным канала, мужчина разогнался, после чего у него отказали тормоза.

Также 21 июля в Петербурге два человека, включая инспектора ДПС, погибли во время аварии с участием трех автомобилей. Еще два человека пострадали. ДТП произошло на 64-м километре КАД. Там столкнулись Cadillac и КамАЗ, в результате чего водитель легкового автомобиля погиб. 45-летний старший лейтенант приехал оформить аварию, но его сбил автомобиль Hyundai.