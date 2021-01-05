Бывший губернатор Камчатки Бирюков скончался

https://static.news.ru/photo/fc321980-4fe1-11eb-a7e4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Бирюков Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Скончался бывший губернатор Камчатского края Владимир Бирюков. Ему было 87 лет. Об этом в среду, 6 января, сообщили представители пресс-службы Законодательного Собрания Камчатки.

Бирюков возглавлял край с 1991 по 2000 год. Четыре года спустя он официально стал почётным гражданином Камчатки. Свою трудовую деятельность на территории края Бирюков начал в роли механика Кихчикского рыбокомбината. Также он руководил «Камчатрыбпромом», был вторым секретарем Камчатского областного комитета КПСС и не только. Именно по инициативе Бирюкова в крае происходило развитие добычи газа, а также энергетики на альтернативных и местных источниках.

После смерти экс-губернатора слова соболезнования и поддержки родным и близким политика высказал от имени краевого парламента выразил председатель Заксобрания Валерий Раенко. Он отметил, что весь край понёс большую потерю. Раенко назвал Бирюкова человеком-легендой, подчеркнув, что главным приоритетом для покойного был край и благополучие местных жителей.

В самое непростое время Владимир Афанасьевич Бирюков встал у руля Камчатки. Он никогда не боялся взять на себя полноту ответственности за самые непростые решения, мыслил стратегически и боролся за важные для края решения на самом высоком уровне. Патриот Камчатки, преданный ей до последнего вздоха, он и на заслуженном отдыхе всегда был в курсе жизни нашего полуострова. Имя его по праву останется в истории края, — цитирует Раенко «Интерфакс — Дальний Восток».

Как ранее передавал NEWS.ru, бывший директор завода «Ростсельмаш» Юрий Песков умер на 85-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он выразил соболезнования родным и близким покойного.