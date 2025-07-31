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31 июля 2025 в 19:01

«Буханка»-героиня необычным способом спасла жизнь российским военным

Лобовое стекло УАЗа спасло российских военных от дрона-камикадзе

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Прочное лобовое стекло микроавтобуса УАЗ спасло жизнь российским военным в зоне СВО, остановив вражеский дрон-камикадзе, сообщает Telegram-канал Shot. По его данным, боевая часть беспилотника отвалилась и не сдетонировала.

Как говорится в публикации, теперь «буханку» ждет небольшой ремонт, а выжившие благодаря ей бойцы попросили прислать в их подразделение больше таких отечественных машин. В скором времени активисты ОНФ отправят на Запорожское направление несколько автомобилей «Нива» и «Газель», пишет канал.

Ранее сообщалось, российские военнослужащие из группировки войск «Центр» спасли семейную пару из населенного пункта Чунишино, расположенного вблизи Красноармейска (Покровска) в Донецкой Народной Республике. В ходе спасательной операции украинская армия атаковала группу с помощью БПЛА, из-за чего мужчина и женщина получили осколочные ранения.

В свою очередь украинский военный Станислав Бутянов ранее заявил, что ВСУ испытывают проблемы из-за упрямства командования. По его словам, оно отдает бессмысленные приказы, из-за которых подразделения украинской армии теряют 90% личного состава.

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