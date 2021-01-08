Более 260 жителей Кабардино-Балкарии стали жертвами мошенничества

https://static.news.ru/photo/8a139df2-52b0-11eb-bebc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 260 жителей Кабардино-Балкарии обратились в полицию по факту мошенничества на 100 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, жители республики стали жертвами финансовой пирамиды. На данный момент сотрудники полиции проводят следственно-оперативные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельств дела.

Предварительно, ущерб, причинённый гражданам, составил свыше 100 млн рублей, — цитирует сообщение «Интерфакс».

Уголовные дела возбуждены по ст. 159 (мошенничество) и ч. 2 ст. 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств). Правоохранительные органы делают всё для привлечения к ответственности виновных.

Ранее столичным полицейским удалось поймать злоумышленников, которых подозревают в обмане пожилых граждан. Им предлагали инвестировать деньги в строительство супермаркетов.

На самом деле никакая стройка не велась, а обманутые пенсионеры отдавали свои последние сбережения, рассчитывая получить хорошую прибыль.

Полицейские из Центрального и Западного округов задержали шестерых подозреваемых. Среди них супружеская пара и 30-летний житель Подмосковья. По версии следствия, они организовали финансовую пирамиду. Правоохранители провели 14 обысков и изъяли печати, штампы, документы организаций, участвующих в криминальной схеме, мобильные телефоны, электронные носители информации, а также свыше 10 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», писал NEWS.ru.