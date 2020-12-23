В Москве задержали обманувших 500 пенсионеров мошенников

https://static.news.ru/photo/d70dc47a-4540-11eb-975e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичным полицейским удалось поймать злоумышленников, которых подозревают в обмане пожилых граждан. Им предлагали инвестировать деньги в строительство супермаркетов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

На самом деле никакая стройка не велась, а обманутые пенсионеры отдавали свои последние сбережения, рассчитывая получить хорошую прибыль.

В дальнейшем подозреваемые под разными предлогами вынуждали клиентов приобретать акции подконтрольной им организации по завышенной цене. Деньги доверчивых вкладчиков выводились из легального оборота и похищались. Таким образом, по предварительным данным, пострадали более 500 граждан, — сказала ТАСС Волк.

Полицейские из Центрального и Западного округов задержали шестерых подозреваемых. Среди них супружеская пара и 30-летний житель Подмосковья. По версии следствия, она организовали финансовую пирамиду. Правоохранители провели 14 обысков и изъяли печати, штампы, документы организаций, участвующих в криминальной схеме, мобильные телефоны, электронные носители информации, а также свыше 10 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Ранее глава одного из районных отделений Пенсионного фонда России на территории Воронежской области незаконным путём перевела своему отцу-пенсионеру «лишние» 3,5 млн рублей. Женщина начисляла родственнику средства, многократно превышающие положенные суммы, каждый месяц на протяжении более чем двух лет, сообщал NEWS.ru.