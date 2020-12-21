Сотрудница ПФР перевела своему отцу-пенсионеру «лишние» 3,5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/50ef5296-4397-11eb-9f37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Глава одного из районных отделений Пенсионного фонда России на территории Воронежской области незаконным путём перевела своему отцу-пенсионеру «лишние» 3,5 млн рублей. Женщина начисляла родственнику средства, многократно превышающие положенные суммы, каждый месяц на протяжении более чем двух лет. Об этом 21 декабря журналистам сообщили представители регионального ПФР.

Ежемесячно отец главы районного отделения ПФР получал не только свою положенную пенсию, но и по 135 тысяч рублей сверху. За два с половиной года мужчину незаконным путём сделали богаче на 3,5 млн рублей.

Обвиняемая в махинациях 55-летняя женщина совершала мошеннические действия с июля 2015-го по август 2017 года. В это время она возглавляла управление ПФР по Воробьёвскому району области. Мошенница вносила недостоверные сведения в систему по назначению и выплате пенсий. Именно так под видом государственных ежемесячных начислений она отправляла отцу крупную сумму ежемесячно.

После того как преступная схема была раскрыта, женщину сразу же уволили. Она, в свою очередь, не только признала свою вину, но и вернула все средства. В отношении бывшей главы районного отделения ПФР возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, испанская полиция задержала на Канарских островах по запросу российских властей гражданина РФ. 56-летний задержанный жил вместе с родственником в муниципалитете Адехе на острове Тенерифе.

Россиянина объявили в международный розыск по подозрению в мошенничестве и хищениях. В России он, предположительно, занимал должность директора коммерческой компании. Общий объём ущерба, который мужчина мог нанести государству, оценивается в 81 млн рублей.