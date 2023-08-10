Более 110 строений получили повреждения после взрыва в Сергиевом Посаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свыше 110 строений в Сергиевом Посаде получили повреждения после взрыва на складе пиротехники, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах. Официальной информации по количеству пострадавших построек от администрации города или МЧС России не поступало.

Источник также подчеркнул, что большинство поврежденных строений — это жилые дома. Ранее очевидцы уже рассказывали журналистам, что взрывной волной в некоторых зданиях выбило стекла и москитные сетки.

Инцидент на складе пиротехники в Сергиевом Посаде произошел в минувшую среду, 9 августа. По данным МЧС России, сообщение о взрыве поступило на пульт дежурного в 10:45 по московскому времени, на ликвидацию ЧП были направлены 18 человек личного состава. Точные причины происшествия неизвестны, Следственный комитет проводит расследование. Предполагается, что взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса. Версия с атакой беспилотников не нашла своего подтверждения, заявили в СК.

Глава городского округа Дмитрий Акулов ранее заявил, что в результате инцидента на складе в Сергиевом Посаде пострадали 60 человек, еще восемь человек числятся пропавшими без вести. По его словам, одна пострадавшая скончалась в реанимации.