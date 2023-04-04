Боец из ДНР рассказал, как его пытала СБУ РИА Новости: боец из ДНР заявил, что в плену сотрудники СБУ пилили ему ногу и резали пальцы

Фото: Министерство обороны Украины

Вернувшийся из украинского плена доброволец из ДНР Руслан рассказал о пытках, которые применяли к нему сотрудники СБУ. По его словам, которые приводит РИА Новости, ногу пилили напильником и ножовкой, пальцы пытались отрезать секатором, также били током и имитировали казнь.

Руслан подчеркнул, что попал в плен в начале сентября 2022 года под Марьинкой.

Руки связали и начали допрашивать. Если ты отвечал «Не знаю, не помню», они такого не принимали ответа — начинали бить током, дубинками избивали, — рассказал доброволец о первом допросе в плену.

Затем был допрос в полицейском участке, позже его передали СБУ. Там его тоже избивали и пытали.

Где-то через час он опять вернулся, сбушник этот, уже пьяный, и начал: то напильником ногу отпиливал, взял напильник и пытался отпилить мне ногу — у него не получилось. Он психанул и взял ножовку, начал ножовкой пилить ногу, плоскогубцами зубы рвать, уши крутить плоскогубцами, секатором пальцы отрезать, — вспомнил доброволец.

Ранее глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк во время выступлении на 52-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что около половины взятых в плен на Украине российских бойцов подвергались пыткам и жестокому обращению. В то же время правозащитник отметил, что в местах постоянного содержания под стражей не наблюдалась систематическая практика жестокого обращения.