Дежурными средствами ПВО над территорией Крыма был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что беспилотник был самолетного типа.
Около 15:45 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — сказано в публикации.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фото и видео обезвреженного в Брянской области беспилотника ВСУ. На цилиндре со взрывчатым веществом содержалась надпись: «Смерть москалям». По словам депутата, его обезвредила группа ОМОНа Росгвардии.
Утром 29 февраля в Минобороны РФ заявили, что ночью над территорией Курской области ПВО сбили беспилотник самолетного типа. О месте падения аппарата, пострадавших и повреждениях не сообщается.
До этого российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины в небе над Клинцовским районом Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет. На место направились оперативные и экстренные службы.