Беспилотник уничтожен над одним из регионов России Минобороны России: беспилотник самолетного типа уничтожен в небе над Крымом

Фото: МО РФ

Дежурными средствами ПВО над территорией Крыма был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что беспилотник был самолетного типа.

Около 15:45 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — сказано в публикации.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фото и видео обезвреженного в Брянской области беспилотника ВСУ. На цилиндре со взрывчатым веществом содержалась надпись: «Смерть москалям». По словам депутата, его обезвредила группа ОМОНа Росгвардии.

Утром 29 февраля в Минобороны РФ заявили, что ночью над территорией Курской области ПВО сбили беспилотник самолетного типа. О месте падения аппарата, пострадавших и повреждениях не сообщается.

До этого российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины в небе над Клинцовским районом Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет. На место направились оперативные и экстренные службы.