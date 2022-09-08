Белгород остался без света из-за аварии на подстанции

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Большая часть Белгорода и Белгородский район остались без света из-за аварии на подстанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Белгородэнерго».

В компании заявили об аварийном отключении.

Произошло аварийное отключение, в причинах аварии разбираются. — приводит агентство слова собеседника.

Энергоснабжение в городе будут восстанавливать по мере возможности. В некоторых домах свет загорится уже к 07:00. На улицах Харьковская, Кольцова, Железнодорожная, Губкина, Щорса, Донецкая, Крылова, Дегтярева, Катукова, Кирпичная, 5 августа, проспекте Ватутина и ряде улиц района Харьковской горы свет в дома планируют дать к 08:30.

К 10:00 будет восстановлено электроснабжение домов в Белгородском районе, Солохово, Майском, Новой Деревне, Дубовом и микрорайоне Улитка.

Ранее сообщалось о взрывах в Белгородской области, которые произошли 31 августа. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде сработала система ПВО. По его словам, прогремело несколько взрывов, но никто при этом не пострадал.