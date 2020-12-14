Беглов назвал условия смягчения ограничений из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/4f1a736a-3e24-11eb-80e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Dunn/Global Look Press

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что городские власти прорабатывают варианты смягчения ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Прорабатываются и варианты смягчения ограничений после Нового года. В том числе — для знаковых учреждений культуры Санкт-Петербурга. Но этот шаг мы сделаем, если в динамике эпидемии наступят реальные сдвиги к лучшему, — сказал он в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

Северная столица занимает второе место по уровню заболеваемости в России. За последние сутки в городе было зафиксировано 3,7 тысячи новых случаев заражения COVID-19. Выздоровели 1,9 тысячи пациентов и умерли 64 человека. Всего за время пандемии в Петербурге заболели 178,2 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 6,3 тысячи, выздоровели 100,6 тысячи.

Всего по России за сутки выявлено 27,3 тысячи случаев заражения. Из больниц выписаны 18,5 тысячи пациентов, умерли 450 человек. Общее число заболевших за время пандемии в стране превышает 2,6 млн. Из них выздоровели 2,1 млн и скончались 47,3 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в администрации губернатора Петербурга заявили о готовности начать плановую вакцинацию жителей от коронавируса. Там отметили, что город получил 5,5 тысячи доз вакцины. В первую очередь препарат получат медики, учителя и социальные работники. Кроме того, глава города поручил увеличить количество прививочных пунктов. К 25 декабря их должно быть 70.