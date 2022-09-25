Baza: в Мордовии подожгли здание военкомата

Фото: shutterstock

В городе Рузаевка республики Мордовия подожгли военкомат, сообщает Baza. По данным Telegram-канала, двое мужчин в 04:00 (время совпадает с московским) бросили в здание военного комиссариата два «коктейля Молотова», огонь охватил один из кабинетов. Отмечается, что пожар потушили, и пламя не успело распространиться на всё здание.

Сегодня в 4 часа утра в окно военного комиссариата города Рузаевка метнули две бутылки с коктейлем «Молотова». Огонь охватил один из кабинетов. Пожар потушили, не дав распространиться на всё здание, — говорится в публикации.

Ночью 24 сентября стало известно, что в городе Канск Красноярского края подожгли военкомат. Пожар в здании был вскоре потушен, никто при этом не пострадал. Инцидент произошел примерно в час ночи по местному времени. Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно на первом этаже военкомата, расположенного на улице Коростелева.

До этого сообщалось, что похожие случаи имели место в Амурской и Волгоградской областях, в Хабаровском крае и на Алтае. Днем ранее стало известно о пожаре в военкомате Нижнего Новгорода. С 24 февраля по России прокатилась целая волна атак на военкоматы. Предполагается, что так радикалы протестуют против военной операции на Украине.