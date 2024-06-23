Baza: стало известно о ликвидации двух террористов в Махачкале Baza: в Махачкале ликвидированы двое террористов после нападения на пост ДПС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Махачкале ликвидированы двое террористов, вступивших в перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас в городе объявлен план «Перехват» после нападения на пост ДПС.

Также канал сообщил, что на пляже в Махачкале были задержаны двое мужчин, которые, со слов очевидцев, связаны с террористами. Подчеркивается, что данная информация пока не получила официального подтверждения.

Вечером 23 июня в МВД по Республике Дагестан сообщили о гибели одного из полицейских при нападении на пост ДПС в Махачкале, еще шестеро сотрудников правоохранительных органов получили ранения. После атаки злоумышленники попытались скрыться, в городе в оперативном порядке были мобилизованы сотрудники силовых структур.

Еще одно нападение этим же вечером было зафиксировано в Дербенте, где группа злоумышленников, вооруженных автоматами, обстреляла синагогу и церковь. Преступники, предположительно, подожгли здания и сбежали.

После нападений к жителям Дагестана обратился глава республики Сергей Меликов. Он завил, что злоумышленники пытаются посеять панику в регионе. Меликов также констатировал, что после нападений был создан оперативный штаб, предпринимаются все меры для безопасности жителей республики