Баллоны с химикатами взорвались в горящем ангаре в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге во время пожара в ангаре взорвались баллоны с химикатами, передает Telegram-канал «112». По предварительной информации, пострадал один человек.

Взрыв произошел, когда пожарные начинали тушить огонь. По данным канала, одного пострадавшего работника госпитализировали в ожоговое отделение. На месте работают сотрудники МЧС.

Днем 1 декабря крупный пожар произошел на Серафимовском кладбище в Петербурге. Загорелось одно из служебных помещений площадью 100 квадратных метров, на место выезжали семь пожарных машин, в тушении огня принимали участие 25 спасателей. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что следователи рассматривают взрыв поезда в Северомуйском тоннеле в Бурятии как теракт. По данным издания, уголовное дело возбуждено в отношении «неустановленных лиц». Предварительно установлено, что цистерна с топливом загорелась вследствие подрыва взрывного устройства, предположительно, находящегося под вагоном.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в украинских спецслужбах сообщил, что взрыв в Северомуйском тоннеле организовала СБУ. Инцидент произошел во время движения состава по Байкало-Амурской магистрали в ночь на 29 ноября.