На петербургском кладбище произошел сильный пожар На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге возник сильный пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге произошло крупное возгорание на Серафимовском кладбище, сообщает KP.RU со ссылкой на информацию пресс-службы городского управления МЧС. Уточняется, что сообщение о пожаре в Приморском районе на Заусадебной улице поступило в экстренные службы около 15:00.

Как рассказали в пресс-службе, загорелось одно из служебных зданий кладбища площадью 100 кв. м. Площадь пожара устанавливается. На место происшествия приехали семь пожарных машин, в тушении приняли участие 25 человек личного состава. В процессе их действий пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить дознавателям, сообщает издание.

Ранее в Москве произошел пожар на вещевом рынке «Садовод», площадь возгорания достигла 600 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, пожару поспособствовала плотная застройка торговых павильонов. Спасателям удалось эвакуировать 350 человек. В результате пожара пострадал как минимум один человек, который пытался спасти товар и надышался дымом. Позже огонь был локализован. Работы на месте ЧП продолжаются.