Площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась МЧС России заявило об увеличении площади возгорания на рынке «Садовод»

Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»

Площадь пожара на московском вещевом рынке «Садовод» увеличилась до 600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Этому поспособствовала высокая пожарная нагрузка, а также плотная застройка торговых павильонов. Спасателям удалось эвакуировать 350 человек.

Площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась до 600 квадратных метров, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что для борьбы с огнем пожарные используют систему с гидроабразивной резкой «Кобра». Она позволяет тушить возгорание в закрытом помещении через специальное отверстие, не заходя внутрь, что понижает степень опасности для огнеборцев. К тушению пожара привлечены свыше 170 человек, а также 48 единиц спецтехники.

Позднее в пресс-службе МЧС РФ заявили, что пожар на рынке «Садовод» был локализован. Работы на месте ЧП продолжаются.

Рынок «Садовод», расположенный на юго-востоке Москвы, загорелся примерно в 12:00. Огонь вспыхнул в торговых павильонах на 20-й линии и начал распространяться по помещению. Пожару был присвоен второй уровень сложности. По данным Telegram-канала Mash, в результате пожара пострадал как минимум один человек. Известно, что он пытался спасти свой товар и надышался дымом.