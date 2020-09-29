Байкал назвали лучшим местом для отдыха треть жителей РФ

https://static.news.ru/photo/2270414e-0302-11eb-89e1-fa163e074e61_660.jpg Байкал Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Аналитики Авито Недвижимости провели опрос и выяснили, что больше 90% россиян остались довольны своим летним внутрироссийским отдыхом и готовы отправиться путешествовать по родной стране снова. Лидером же рейтинга рекомендуемых направлений стало озеро Байкал.

Самым желанным туристическим направлением для большинства россиян является озеро Байкал. 32% респондентов посоветовали бы своим друзьям и знакомым отправиться в путешествие именно в этот регион, при этом в действительности посетить его летом 2020 года смогли лишь 4% жителей страны, — сообщили в пресс-службе Авито Недвижимость.

Российские туристы рекомендуют также для путешествий Крым (30%) и Краснодарский край (28%). За Санкт-Петербург проголосовали 24% опрошенных, за Москву — только 10%. Карелия (21%) обошла «Золотое кольцо» (16%), а Дальний Восток в качестве направления для отдыха предложили только 10% опрошенных. При этом половина респондентов признались, что до пандемии регулярно отдыхали за границей.

Эксперты портала также проанализировали спрос на аренду жилья туристами. Выяснилось, что помимо традиционных курортных направлений, путешественники интересовались поездками в Тверскую область, Бурятию, Башкирию и Дагестан.

38% опрошенных россиян признались, что во время летних путешествий им запомнились достопримечательности, культура и традиции региона. При этом насыщенная культурная программа оказалась более привлекательной для женщин (46%), чем для мужчин (30%). Мужчины же оказались более склонны к пляжному времяпрепровождению.

Согласно опросу, доля совершенно неудовлетворённых отдыхом в России оказалась менее 1%. Главными претензиями при этом были недостаточное количество мест для развлечений и досуга, а также ограничения из-за коронавируса: обязательное ношение масок, измерение температуры и закрытие музеев.

Популярность Крыма и Краснодарского края выразилась в трёхкратном росте спроса на краткосрочную аренду за год, однако малые города и менее востребованные до этого направления также получили шанс возродить свой туристический потенциал, — считает руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости Артём Кромочкин.

Как писал NEWS.ru, Ростуризм надеется продлить курортный сезон до конца октября с показателями выше прошлогодних. Турпоток на российских курортах осенью превысит количество туристов, отдыхавших там в прошлом году, на 20–30%. В Краснодарском крае и Крыму бронь в отелях на сентябрь составляет 75%, что уже порядком превышает показатели прошлого года. Помешать планам по продлению курортного сезона может всплеск заболеваемости коронавирусом. Так, за последние сутки число заболевших превысило 7 тысяч человек. Из-за этого ситуация с курортным сезоном пока остаётся неопределённой. Туроператоры пока не ждут, но и не исключают введения ограничительных мер по коронавирусу.

Этой осенью в России действует программа кешбэка за поездки по внутренним турам. Меры призваны сделать доступнее путешествия по стране, а также увеличить турпоток и продлить летний сезон.