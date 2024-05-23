Артиллеристы ВС РФ разнесли технику ВСУ и склады с боеприпасами МО: под Угледаром ликвидированы бронетехника и склады с боеприпасами ВСУ

Фото: МО РФ

Военная техника и склады с боеприпасами ВСУ были уничтожены артиллеристами группировки войск «Восток» под Угледаром, сообщили в Минобороны РФ. Пресс-служба военного ведомства уточнила, что цели на Южно-Донецком направлении поразили расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Оператор-геодезист расчета РСЗО «Град» с позывным Казанка рассказал, что для наводки на цель требуется всего несколько минут. Задачи у артиллеристов бывают разные, добавил он. Это и пехота, и минометы, танки и БМП.

Какая цель поступает — выезжаем своевременно, быстро ориентируемся, чтобы сразу с первого залпа поразить, — пояснил Казанка.

На днях советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины покинули позиции на востоке села Парасковиевка Марьинского района вблизи города Угледара. При отступлении украинские военные бросили часть тел погибших товарищей. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Ранее СМИ писали, что председатель комитета по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции Жан-Луи Бурланж обратился к правительству страны с призывом разрешить украинским военным наносить удары по территории России французским оружием. Как выразился политик, «право на самооборону исключает право на неприкосновенность территории агрессора».