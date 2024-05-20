Стало известно о бегстве ВСУ с позиций вблизи Угледара Кимаковский: ВСУ покинули позиции на востоке Парасковиевки

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Бойцы Вооруженных сил Украины покинули позиции на востоке села Парасковиевка Марьинского района вблизи города Угледара, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. При отступлении украинские военные бросили часть тел погибших товарищей. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

В Парасковиевке вооруженные формирования Украины не выдержали натиска нашей артиллерии и ВКС. Выжившие побежали с позиций в восточной части. Одна треть населенного пункта была попросту оставлена, — заявил Кимаковский.

Ранее СМИ сообщали, что председатель комитета по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции Жан-Луи Бурланж обратился к правительству страны с призывом разрешить украинским военным наносить удары по территории России французским оружием. Как выразился политик, «право на самооборону исключает право на неприкосновенность территории агрессора».

До этого корреспондент радиостанции RTL Готье Делон-Бугар сообщил, что Франция начала формировать и готовить новое разведывательное подразделение для отправки на Украину. По его данным, эти специалисты уже были задействованы в учениях НАТО и Эстонии и могут поддержать наступательные операции ВСУ.