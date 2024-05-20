В парламенте Франции заговорили об ударах по территории России Французский политик Бурланж призвал разрешить ВСУ бить по России

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Французская САУ CAESAR

Председатель комитета по иностранным делам Нацассамблеи Франции Жан-Луи Бурланж обратился к правительству страны с призывом разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России французским оружием, сообщила газета Le Figaro. По мнению парламентария, «время пришло».

Право на самооборону исключает право на неприкосновенность территории агрессора, — заявил Бурланж.

Парламентарий призвал Париж последовать примеру Лондона и дать соответствующее разрешение украинским властям. По его мнению, оно положит конец «неприемлемой асимметрии между положением жертвы и положением агрессора».

Ранее корреспондент радиостанции RTL Готье Делон-Бугар сообщил, что Франция начала формировать и готовить новое разведывательное подразделение для отправки на Украину. По его данным, эти специалисты уже были задействованы в учениях НАТО и Эстонии и могут поддержать наступательные операции ВСУ. Готье Делон-Бугар пишет, что новое подразделение состоит из «сверхскоростных солдат». Собеседник журналиста уточнил, что их тренировки проходят в «реальных условиях».