Анестезиолог получил увечья при нападении пациента в состоянии психоза

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Пациент в состоянии психоза ударил заведующего отделением анестезиологии-реанимации ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» в лицо, из-за чего врач получил множественные травмы, сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Нижегородской области. Предположительно, инцидент произошел вечером 9 октября. Произошедший случай взят на контроль региональной инспекцией труда.

Согласно медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести, полученные травмы относятся к категории тяжелых, — уточнили в сообщении.

Ранее в другой больнице Нижегородской области пациент поджег кровать, потому что очень сильно хотел курить. Мужчина преследовал цель создать суматоху в медучреждении, чтобы втихую выйти на перекур. Сделать этого ему не удалось, мужчину обнаружила охрана, как только он вышел из палаты.

В подмосковных Мытищах пациент, пришедший в сознание в реанимации, устроил дебош. Мужчина кричал на врачей и угрожал им, пока его друзья пытались выломать дверь в отделение. Пациента в бессознательном состоянии привезли в больницу друзья, которые отказались рассказывать, что случилось с товарищем. Тогда врачи решили поставить ему капельницу, но в этот момент мужчина пришел в себя и впал в ярость. Друзья, оставшиеся за пределами палаты, поспешили на помощь и чуть не сломали дверь.