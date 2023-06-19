Алаудинов рассказал об уничтожении американских наемников в Донбассе Алаудинов рассказал об уничтожении наемников из США бойцами «Ахмат» в Марьинке

Фото: Александр Река/ТАСС

Командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов

Российские силы успешно уничтожают американских наемников под Марьинкой, заявил командир батальона «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, на данном направлении боевики ВСУ сумели очень хорошо окопаться, поэтому действия по продвижению тут необходимо принимать очень взвешенно, передает РЕН ТВ.

Сейчас могу сказать, что ежедневно уничтожается достаточно большое количество противника. Противник серьезный. Это подразделение ССО, фиксируем американских снайперов группу одну, пару мы уничтожили. Иностранный легион на нашем участке есть, — говорит Алаудинов.

По его словам, изначально была поставлена задача по сохранению бойцов, поэтому «Ахмат» продвигается планомерно.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что чеченские штурмовые отряды во главе с Алаудиновым существенно потеснили ВСУ в Марьинке. Речь идет об одном из самых «горячих» направлений, подчеркнул он. Пушилин отметил, что ВСУ находятся в очень затруднительном положении.

1 июня командир батальона «Ахмат» рассказал, что российские силы взяли под контроль около 70% территории Марьинки. Алаудинов добавил, что остальную часть города, удерживаемую ВСУ, зачистят совместно с подразделениями 150-й дивизии.