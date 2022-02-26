Аксёнов сообщил об уничтожении дамбы, перекрывавшей подачу воды в Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что российскими военными была уничтожена дамба, которая перекрывала Северо-Крымский канал. По его словам, принимающиеся меры по возвращению воды на полуостров продолжаются, написал он в своём Telegram-канале.

Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал, — написал Аксёнов.

24 февраля Аксёнов заявил, что водная блокада Крыма фактически прекращена. Это стало возможно благодаря действиям Вооружённых сил РФ в Новой Каховке. Поступать воде на полуостров, по его словам, мешала искусственная преграда, перекрывавшая русло канала.

Вода, которая ранее поступала в Крым из Херсонской области Украины по Северо-Крымскому каналу, была перекрыта в мае 2014 года.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.