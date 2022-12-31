В Петербурге нашли мертвым известного рэпера «78»: в Петербурге умер лидер рэп-группы «ЭПП» Райкконен

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В Санкт-Петербурге скончался лидер андеграундного рэп-проекта «Эхопрокуренныхподъездов» (ЭПП) Андрей Райкконен, сообщает портал «78» со ссылкой на информацию знакомых музыканта в социальных сетях. Артиста нашли мертвым в своей квартире. Причина смерти не называется.

Музыкант пропал несколько дней назад, а 29 декабря перестал выходить на связь. Этим числом датируется его последнее активное действие в соцсетях. До исчезновения Райкконен успел поговорить со своей подругой и сказать ей, что плохо себя чувствует. Через два дня было найдено тело артиста.

Райкконен считался одним из ярких представителей абстракт-хип-хопа в стране. До 2013 года он жил в Мурманске.

Ранее в возрасте 85 лет умер композитор Эдуард Артемьев. О его смерти сообщила министр культуры Ольга Любимова, отметившая вклад композитора в развитие музыкального искусства страны. Артемьев написал музыку к фильмам Тарковского, Кончаловского, Михалкова, Шахназарова и других.

Артемьев известен как автор музыки к 30 театральным постановкам. В 2016 году он написал рок-оперу «Преступление и наказание». Музыку Артемьева использовали на церемониях открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году и XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.