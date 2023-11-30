15-летняя вожатая умерла в лагере в Свердловской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

15-летняя вожатая скончалась в детском оздоровительном лагере «Солнышко» в городе Лесном Свердловской области, сообщает региональная прокуратура. Трагедия произошла в актовом зале лагеря, где собрались как дети, так и другие вожатые. В какой-то момент девушка потеряла сознание, медики не смогли привести ее в чувство. Прокуратура начала проверку.

Прокуратура ЗАТО город Лесной организовала проверку соблюдения требований законодательства в связи с гибелью несовершеннолетнего ребенка, — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, девушка приехала в лагерь днем 29 ноября на автобусе вместе с другими подростками, которые также занимались в отряде вожатых. Они должны были провести мероприятия для отдыхающих по путевке детей. Спустя час после начала занятий в актовом зале вожатой стало плохо.

Ранее стало известно, что московская школьница едва не умерла от отравления противовирусными таблетками. 14-летняя девочка принимала лекарство, чтобы не подхватить вирус в сезон ОРВИ. Ее увезли на скорой из квартиры. Врачи вовремя промыли ей желудок, и сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. По словам отца, девочка часто принимала лекарство, когда чувствовала, что начинает заболевать, или просто для профилактики вируса. Сотрудники полиции проводят проверку.