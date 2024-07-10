Три человека погибли при крушении самолета в Татарстане

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал «112» сообщил о крушении легкомоторного самолета Cessna-172 в Татарстане. По его информации, в результате трагедии погибли три человека, еще один пострадал.

Канал уточнил, что прогулочный борт упал в районе палаточного лагеря возле поселка Камское Устье. В публикации уточняется, что рухнувший самолет загорелся. Все подробности произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что военный вертолет разбился в Болнисском муниципалитете грузинского региона Квемо Картли. По данным СМИ, вертолет упал в районе села Дисвели.

До этого вертолет Robinson 66, принадлежащий частной компании, потерпел крушение в Амурской области. Росавиация уточнила, что в результате погибли четыре человека. Расследованием инцидента займется Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Дальневосточного МТУ Росавиации.

Вертолет покинул лесопромышленный комплекс 20 июня и исчез с радаров. Поиски продолжались больше суток. Обломки воздушного судна обнаружили в таежной местности. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту катастрофы.