Росавиация раскрыла подробности крушения вертолета в Приамурье Росавиация: МАК займется расследованием крушения вертолета в Амурской области

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Вертолет Robinson R66

Росавиация подтвердила информацию о крушении вертолета Robinson R66 в Амурской области, в результате которого погибли четыре человека, соответствующее заявление распространила пресс-служба агентства. Там отметили, что расследованием инцидента займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Дальневосточного МТУ Росавиации. Причины катастрофы пока остаются неизвестными.

В Амурской области, примерно в 117 км к северо-западу от аэропорта Зея, потерпел катастрофу частный вертолет Robinson R66 с регистрационным номером RA-07430. <...> Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Дальневосточного МТУ Росавиации, — говорится в сообщении.

В Росавиации отметили, что поисками вертолета, пропавшего с радаров 20 июня, занимались специалисты Дальневосточного МТУ Росавиации. Группа спасателей Хабаровской региональной поисково-спасательной базы вылетела на операцию на поисковом вертолете Ми-8.

Также агентство подчеркнуло, что расследование авиакатастрофы будет вестись в соответствии с правилами расследования инцидентов с участием гражданских судов. Его ключевой целью является установление причин трагедии.

По данным «112», на борту находились сотрудники Зейского лесоперерабатывающего комплекса, которые вылетели из города Зеи в Джелтулак, чтобы починить бульдозер. Канал опубликовал список погибших и показал первые кадры с места происшествия.