В Грузии разбился военный вертолет Пилот погиб при крушении военного вертолета в Грузии

Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Военный вертолет разбился в Болнисском муниципалитете грузинского региона Квемо Картли, сообщает портал Info Rustavi. По его данным, вертолет упал в районе села Дисвели.

Инцидент произошел утром 2 июля. Как рассказал журналистам представитель мэра села Зураб Шайнидзе, предварительно, один пилот погиб. Другие детали происшествия выясняются.

В конце июня в Пензенской области легкомоторный самолет ЛАК-17 совершил аварийную посадку. Пилот воздушного судна погиб. Происшествие случилось в селе Сосновка.

До этого вертолет Robinson 66, принадлежащий частной компании, потерпел крушение в Амурской области. Росавиация уточнила, что в результате погибли четыре человека. Расследованием инцидента займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Дальневосточного МТУ Росавиации. Причины катастрофы пока остаются неизвестными.

Вертолет покинул лесопромышленный комплекс 20 июня и исчез с радаров. По данным канала, поиски продолжались больше суток. Отмечается, что обломки воздушного судна обнаружили в таежной местности. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту катастрофы.