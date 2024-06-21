«112»: четыре человека погибли при крушении вертолета в Амурской области

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Вертолет Robinson 66

Telegram-канал «112» сообщает, что вертолет Robinson 66, принадлежащий частной компании, потерпел крушение в Амурской области. По данным издания, всего на борту находилось шесть человек, пилот и трое пассажиров погибли. Как уточняют «Известия», по данному факту возбуждено уголовное дело.

Как пишет «112», Robinson 66 покинул лесопромышленный комплекс 20 июня и исчез с радаров. По данным канала, поиски продолжались больше суток. Отмечается, что обломки воздушного судна обнаружили в таежной местности.

По данным «Известий», региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту катастрофы. Статья не уточняется. Как пишет газета, сейчас специалисты проводят действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

12 июня стало известно, что вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку недалеко от базы отдыха «Светофор» под Первоуральском. На борту находились два человека, они сильно пострадали.

Как стало известно РЕН ТВ, вертолет был частным. Телеканал также утверждает, что полет не согласовали. В то же время Telegram-канал Mash пишет, что пострадавшая в аварии женщина лежит в реанимации с внутренним кровотечением и сочетанной травмой (повреждение органов и опорно-двигательного аппарата). По данным канала, летательный аппарат принадлежит 38-летнему пилоту.