«112»: семья бизнесменов и их дочь заживо сгорели в Барнауле

Фото: 22.mchs.gov

Семья предпринимателей вместе с ребенком погибла во время пожара в собственном доме в Барнауле, сообщает Telegram-канал «112». Причиной пожара мог стать работающий на солярке котел или отапливаемый дровами камин.

Погибшая 48-летняя женщина была владелицей стоматологической клиники «Актика», ее 48-летний муж — учредитель компании «Алтайпрофсервис-К». Погибла также их 14-летняя дочь, а сын супругов в момент пожара находился на учебе в Санкт-Петербурге, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, тело матери нашли на втором этаже — там было сильное задымление. Глава семьи вместе с дочерью находились на первом этаже рядом с источником возгорания.

Отмечается, что следователи не рассматривают версию с убийством.

Ранее пожар в частном деревянном доме в Башкирии унес жизни семи человек. Среди жертв возгорания оказались пятеро детей. По предварительным данным, открытый огонь мог возникнуть в доме из-за неосторожного с ним обращения или короткого замыкания.

Спастись из горящего здания смогли только двое детей, которых вытолкал на улицу отец. Мужчина пытался помочь и другим ребятам, но сам погиб. Соседи охарактеризовали семью как благополучную и хорошую.