Семь человек погибли при пожаре в частном доме в Башкирии Семь человек погибли при пожаре в частном доме под Стерлитамаком

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Пожар в частном деревянном доме в Башкирии унес жизни семи человек. Среди погибших оказались пять детей, сообщает «Интерфакс».

Пожар охватил двухэтажный деревянный дом в деревне Матвеевка под Стерлитамаком. В доме располагалось несколько квартир. Все сгорели. Погибли семь жильцов, включая пять детей, — цитирует агентство представителя экстренных службах.

Покинуть горящее здание смогли двое детей, которых вытолкал на улицу отец. Мужчина пытался помочь и другим детям. Он погиб в горящем доме, уточнил собеседник агентства.

По предварительным данным, открытый огонь мог возникнуть в доме из-за короткого замыкания, или неосторожного с ним обращения.

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