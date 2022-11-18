В Башкирии раскрыли детали о жизни погибшей при пожаре семьи В сельсовете Башкирии рассказали, что погибшая при пожаре в частном доме семья была благополучной

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В Первомайском сельсовете Стерлитамакского района Башкирии в разговоре с NEWS.ru рассказали, что погибшая при пожаре в частном доме многодетная семья была благополучной. Местные власти отметили, что отец семейства работал водителем у бизнесмена, его жена не работала и занималась воспитанием детей. Погибшие вели хозяйство и держали много домашнего скота.

Благополучная многодетная семья, жена не работала, воспитывала детей. У них четверо приемных инвалидов, наверно, пенсию на них получали— двоих усыновили, двоих еще не успели. Муж работал водителем у индивидуального предпринимателя. Очень хорошо одевались, подсобное хозяйство было, скотины много держали. Хорошая семья, денег хватало, — отметили в сельсовете.

В местных органах власти уточнили, что причина пожара в коттедже не ясна до сих пор. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Дом хороший, двухквартирный коттедж бетонный. Не старый, не аварийный, — уточнили в сельсовете.

Ранее стало известно, что пожар в частном деревянном доме в Башкирии унес жизни семи человек. Среди погибших оказались пятеро детей». По предварительным данным, открытый огонь мог возникнуть в доме из-за короткого замыкания или неосторожного с ним обращения.