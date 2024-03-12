«112»: на месте крушения Ил-76 нашли человеческие останки «112»: на месте падения самолета Ил-76 под Иваново найдены останки пяти человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что на месте крушения самолета Ил-76 в Ивановской области найдены останки пяти человек. Как пишет канал, воздушное судно выполняло плановый полет.

По информации «112», члены экипажа и пассажиры находятся внутри самолета. Telegram-канал SHOT пишет, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Официального подтверждения этим сведениям пока не поступало.

Министерство обороны России сообщило, что военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете. По данным ведомства, на борту воздушного судна находились 15 человек, среди которых восемь членов экипажа и семь пассажиров. Минобороны также получило доклад с места происшествия, из которого следует, что предварительной причиной крушения Ил-76 стало возгорание одного из двигателей при взлете самолета.

Telegram-канал Baza пишет, что пилот разбившегося Ил-76 спас десятки жизней. Как сообщает канал, когда летчик понял, что не дотягивает до взлетно-посадочной полосы аэродрома, то увел горящий борт от падения в жилой массив. По данным канала, борт рухнул в лесополосе в районе кладбища.

Свидетель произошедшего Мария также сообщила NEWS.ru, что самолет рухнул на местном кладбище. Как рассказала местная жительница, были слышны хлопки. По ее словам, к месту происшествия выдвинулись медики и пожарные.