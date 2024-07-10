В Минпромторге раскрыли, какую помощь получат предприятия при роботизации Минпромторг: определены меры поддержки роботизации отечественных предприятий

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В рамках российского механизма «РобоСПИК» его участники могут получить финансовую поддержку от властей вплоть до возмещения 100% субсидий при успешной процедуре роботизации и автоматизации на предприятиях, рассказал начальник отдела департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России Руслан Ахмедов, передает корреспондент NEWS.ru. Помимо этого, по его словам, предусмотрены компенсации на покупку промышленной робототехники, программа льготного кредитования, льготного лизинга и создание центров развития промышленной робототехники.

Хотелось бы сказать о дополнительных мерах поддержки, в первую очередь это «Робоспик». В его рамках предусмотрено выделение займа средств на роботизацию и автоматизацию производства, по результатам успешного внедрения предполагается процедура компенсации до 100 % субсидий, — отметил Ахмедов.

Представитель министерства указал, что предусмотрены просубсидированные ставки по кредитам на комплектующие. Кроме того, заработали механизмы компенсации затрат на популяризацию робототехники: рекламу, выставки и другое. Также Ахметов сообщил о проведении аудита промышленных предприятий и создании центров испытаний и сертификации роботов отечественного производства.

Ранее Руслан Ахмедов сообщил, что молодые коллективы, занимающиеся робототехникой, могут обращаться за помощью в Государственную информационную систему промышленности при потребности в мерах поддержки. Он уточнил, что для оптимизации взаимодействия с ведомством следует обратиться в Национальную Ассоциацию участников рынка роботов.