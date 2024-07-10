В Минпромторге рассказали, куда робототехникам обращаться за поддержкой Минпромторг: молодые коллективы могут обращаться за поддержкой в ГИСП и НАУРР

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Руслан Ахмедов

Молодые коллективы, занимающиеся робототехникой, могут обращаться за помощью в Государственную информационную систему промышленности при потребности в мерах поддержки (ГИСП), заявил начальник отдела департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России Руслан Ахмедов, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, для взаимодействия с ведомством по различным вопросам можно обратиться в Национальную Ассоциацию участников рынка роботов (НАУРР).

Если говорить о мерах поддержки, в целом у нас есть ГИСП. Если говорить про единое окно, то у нас есть консорциум НАУРР, где предприятия могут выйти к консорциуму, и консорциум как единое окно обратится к нам, в Минпром, и мы проработаем все необходимые вопросы, — заявил Ахмедов.

Представитель министерства добавил, что если речь идет о вопросах, связанных с Фондом развития промышленности, коллективы могут обратиться в ФРП напрямую. Кроме того, определенная информация по мерам поддержки размещена на сайте ГИСП.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что на первом этапе роботы могут быть для российских предприятий «практически бесплатными». Он допустил такой сценарий в случае, если предложения министерства будут поддержаны.