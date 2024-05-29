ФАС заподозрила производителя стали в завышении цен ФАС возбудила дело в отношении «Уральской стали» за завышение цен

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении Акционерного общества «Уральская сталь», заподозрив его в нарушении антимонопольного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства. По мнению ФАС, компания снизила себестоимость продукции, но при этом увеличила цену на нее более чем на 70%.

Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании «Уральская сталь». В случае установления вины, организации грозит штраф в соответствии с КоАП РФ, — говорится в сообщении.

Как отмечается, компания «Уральская сталь» занимает доминирующее положение на рынке мостостали. По мнению ведомства, с 2022 года она установила и поддерживала монопольно высокие цены на продукцию. Речь идет о марках 10ХСНД и 15ХСНД, используемых при строительстве мостов.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении компании МТС. По мнению службы, оператор связи необоснованно повысил стоимость услуг. В ФАС подчеркнули, что действия компании не обоснованы ростом затрат. По мнению службы, в апреле и марте 2024 года оператор повысил стоимость услуг сотовой связи для более 30 млн абонентов в среднем на 8%. Такие действия, посчитали в ФАС, ущемляют интересы абонентов.