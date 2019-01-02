МЧС: аварию на теплотрассе в Самаре ликвидировали

Самарские аварийщики завершили экстренный ремонт повреждённой трубы на теплотрассе. ЧП лишило горячего водоснабжения СамГТУ и жилые дома.
Перебои с отоплением испытывали свыше 5 тыс. человек, пишет «Интерфакс». Работы проводились на Полевой улице. Спасатели отчитались о восстановлении ГВС.
«В 16:00 мск аварийно-восстановительные работы завершены, теплоснабжение потребителей восстановлено по штатной схеме», — говорится в сообщении.
Ранее News.ru писал о крупной аварии также в Самаре. ЧП на трубопроводах оставило без отопления более восьми тысяч жителей, пять медицинских и четыре учебных учреждений.