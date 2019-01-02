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МЧС: аварию на теплотрассе в Самаре ликвидировали

vk.com/mchsgov

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Самарские аварийщики завершили экстренный ремонт повреждённой трубы на теплотрассе. ЧП лишило горячего водоснабжения СамГТУ и жилые дома.

Перебои с отоплением испытывали свыше 5 тыс. человек, пишет «Интерфакс». Работы проводились на Полевой улице. Спасатели отчитались о восстановлении ГВС.

«В 16:00 мск аварийно-восстановительные работы завершены, теплоснабжение потребителей восстановлено по штатной схеме», — говорится в сообщении.

Ранее News.ru писал о крупной аварии также в Самаре. ЧП на трубопроводах оставило без отопления более восьми тысяч жителей, пять медицинских и четыре учебных учреждений.


#ЧП #самара
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