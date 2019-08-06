Трое жителей Пермского края госпитализированы с травмами после штормового ветра, сообщает региональное Министерство здравоохранения.
Во вторник, 6 августа, в регионе прошли ливневые дожди, а порывы ветра достигали 25 м/с. В результате ветер повалил десятки деревьев, зафиксирован частичный обрыв сетей наружного освещения и пострадали несколько прохожих.
Город Чайковский: тополь упал на автомобиль, когда в нём сидел человек. Пермь: на двух человек упал рекламный щит, прикреплённый на доме, — сообщили агентству в Минздраве.
По данным ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, неблагоприятная погода сохранится в ближайшие дни. В среду, 7 августа, ожидаются порывы ветра до 21 м/с, местами на севере края прогнозируются сильные дожди.
В Москве на 8 августа объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, писал News.ru.