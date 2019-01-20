Жильцов забыли предупредить о сносе дома в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/4be1548c74a86502efd5234fc7f3252a/c5ff762c-eb8d-49c1-907b-cefc49db124a_850.jpg EMERCOM of Russia/Globallookpress.com

Жители домов, соседствующих с повреждённой от взрыва многоэтажкой, пожаловались, что их не предупредили о готовящемся сносе. В результате жильцы настолько испугались грохота, что начали самостоятельно эвакуироваться.

Видеозапись с демонтажными работами опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее директор компании-подрядчика Юрий Овчаров заявил, что работы по демонтажу подлежащих сносу конструкций здания проделаны на треть. Завершить их предполагается до конца квартала, на это время пятый и шестой подъезды отселены. На расселение жильцов, лишившихся крова, потребуется около года.

Подъезд многоквартирного дома по проспекту Карла Маркса обрушился 31 декабря. Под обломками были найдены 39 погибших. Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетной версией в первые же часы назвали взрыв бытового газа на одном из нижних этажей. Однако впоследствии стала широко обсуждаться и неофициальная версия теракта.