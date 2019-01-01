Жильцам дома в Магнитогорске компенсируют потери

Жители Магнитогорска, оставшиеся без квартир в результате разрушения дома, получат новое жильё, заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Глава региона отметил, что наряду с утраченными квартирами власти компенсируют и имущество, которое там находилось. По словам политика, в настоящее время данная инициатива прорабатывается, уточняются юридические нюансы.
«Мы практически готовы сформировать алгоритм этой работы», — цитирует его РИА Новости.
Губернатор также объяснил необходимость демонтажа некоторых конструкций на месте разбора завалов. Речь идёт о нескольких верхних плитах, которые могут рухнуть на спасателей. Дубровский отметил, что эта работа затягивает поисковую операцию, но если плиты не убрать, может случиться ещё одна трагедия.
Ранее News.ru сообщил о том, что существует опасность дальнейшего разрушения дома в Магнитогорске. По словам спасателей, может обвалиться стена седьмого подъезда. Для того чтобы минимизировать возможные последствия её обрушения, территорию оцепления расширили на 40 метров.