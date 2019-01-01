USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,754.62 $
МОСКВА-5°C15:15
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Жильцам дома в Магнитогорске компенсируют потери

Пресс-служба МЧС России

происшествия [ версия для печати ]

Жители Магнитогорска, оставшиеся без квартир в результате разрушения дома, получат новое жильё, заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Глава региона отметил, что наряду с утраченными квартирами власти компенсируют и имущество, которое там находилось. По словам политика, в настоящее время данная инициатива прорабатывается, уточняются юридические нюансы.

«Мы практически готовы сформировать алгоритм этой работы», — цитирует его РИА Новости.

Губернатор также объяснил необходимость демонтажа некоторых конструкций на месте разбора завалов. Речь идёт о нескольких верхних плитах, которые могут рухнуть на спасателей. Дубровский отметил, что эта работа затягивает поисковую операцию, но если плиты не убрать, может случиться ещё одна трагедия.

Ранее News.ru сообщил о том, что существует опасность дальнейшего разрушения дома в Магнитогорске. По словам спасателей, может обвалиться стена седьмого подъезда. Для того чтобы минимизировать возможные последствия её обрушения, территорию оцепления расширили на 40 метров.


#происшествия #ВЗРЫВ #магнитогорск
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
в мире 14:25, 1 января 2019
Глава Киргизии выразил соболезнования жителям Магнитогорска
происшествия 14:02, 1 января 2019
Полиция не нашла мародёров в Магнитогорске
МЧС уточнило данные о разрушениях и жертвах
происшествия 13:14, 1 января 2019
Обрушение подъезда в Магнитогорске: спустя 30 часов
МЧС уточнило данные о разрушениях и жертвах
происшествия 10:32, 1 января 2019
Дом в Магнитогорске может обрушиться снова
Лента новостей
в мире 15:07
Депутат оценил шансы Зеленского стать президентом Украины
происшествия 15:04
Пострадавшие в столичном Парке Горького получат компенсации
в мире 15:00
Белому дому придется отвечать перед госслужащими в суде
общество 15:00
Новые стандарты госномеров введут в РФ летом
происшествия 14:53
Собянин поручил уволить директора Парка Горького
Другие новости
происшествия 15:04
Пострадавшие в столичном Парке Горького получат компенсации
происшествия 14:53
Собянин поручил уволить директора Парка Горького
происшествия 14:52
Живого младенца нашли под завалами в Магнитогорске
происшествия 14:40
МЧС: под завалами в Магнитогорске слышны звуки, похожие на плач
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top