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Дом в Магнитогорске может обрушиться снова

Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Одна из стен подъезда магнитогорского дома, где в результате взрыва газа обрушился подъезд, теряет устойчивость. Появилась угроза обрушения части здания. Спасатели приступили к демонтажу этой стены.

В ходе детального анализа состояния здания принято решение о демонтаже нависающих конструкций и стены седьмого подъезда, чтобы устранить угрозу обрушения. Специалисты Минстроя предложили в первую очередь разобрать часть верхних этажей здания. После этого, по их замыслу, можно будет постепенно спускаться вниз и демонтировать уже нижние этажи.

«Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным», — цитирует пресс-служба МЧС слова главы Евгения Зиничева.

В ведомстве уточнили, что работы по устранению угрозы обрушения могут занять около суток. Только после этого спасатели смогут продолжить разбор завалов и поисковую операцию. Спасательной её никто уже не называет.

Вместе с тем, чтобы минимизировать последствия возможного обрушения, территория оцепления расширена на 40 метров.

«Спасателей будут поднимать в люльке на кране с противоположной стороны дома. Таким образом, будут срезаться нависающие конструкции. Задача сложная, требует повышенного внимания и квалификации», — рассказал Зиничев.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этажи. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично. Восемь человек погибли, пятеро находятся в больнице. Судьба 36 человек до сих пор неизвестна.


#Челябинск #магнитогорск #обрушения
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