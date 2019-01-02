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Женщина погибла в сгоревшем бараке в Сочи

38.mchs.gov. ru/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Пожилая женщина погибла в результате пожара в многоквартирном доме в посёлке Дагомыс города Сочи. Здание являлось так называемой постройкой барачного типа и было деревянным.

После того как было обнаружено возгорание, жильцов эвакуировали. Пожарные вывели пятерых человек, еще 10 вышли самостоятельно. Однако, как оказалось, выбраться смогли не все, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативных службах Краснодарского края.

Сейчас по факту ЧП организована проверка.

Ранее News.ru сообщал, что при пожаре в частном доме в Истринском районе Подмосковья погибли два человека. Ещё четверо, в том числе двое детей, пострадали.


#пожары #СОЧИ #Дагомыс #бараки
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