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Двое погибли при пожаре на даче в Московской области

54.mchs.gov.ru/Global Look Press

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Два человека погибли при пожаре в частном доме в Истринском районе Подмосковья. Ещё четыре человека пострадали, из них — двое детей, сообщили источники News.ru.

Инцидент произошёл в садовом товариществе «Ягодка» сельского поселения Новопетровское. Звонок с просьбой о помощи поступил в пожарную службу ранним утром. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что расположенный на второй линии дом полностью охвачен огнём. Площадь пожара составила 64 квадратных метра.

Около семи утра возгорание удалось локализовать, ещё через час пожар потушили. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее News.ru сообщал о пожаре в многоквартирном доме Владивостока. Были эвакуированы десятки человек, пострадавших нет.


#пожар #дачи #ПОДМОСКОВЬЕ
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