Десятки человек спасены из горящего дома во Владивостоке

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Пожарные Владивостока эвакуировали свыше 60 человек из горящего многоквартирного дома. Пострадавших в результате происшествия нет.

Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города вечером 1 января. На место происшествия пожарные расчёты прибыли через семь минут.

Выяснилось, что в двух квартирах на втором этаже дома горит пол, а сильное задымление не позволяет жильцам самостоятельно выйти наружу. После эвакуации людей пожарные приступили к борьбе с огнём.

В течение двух часов пожар силами 50 человек и 13 единиц техники был локализован и полностью потушен. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

Накануне похожий инцидент произошел в Нижнем Тагиле. Как сообщал News.ru, там загорелось общежитие. Предполагается, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём или короткое замыкание. В результате возгорания погибли два человека.