Люди погибли на пожаре в общежитии Нижнего Тагила

Два человека погибли в результате пожара в общежитии в Нижнем Тагиле. Происшествие случилось в ночь на среду, 2 января, на улице Щорса.
Несколько человек также отравились угарным газом и были госпитализированы. Об этом руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал РИА Новости.
Полицейские установили, что погибли двое неработающих мужчин 39 и 57 лет.
Пожар случился, по одной из отрабатываемых версий, из-за неосторожного обращения с огнём. Кроме того, проверяется версия о замыкании проводки.
Ранее News.ru сообщал, что пожар в частном доме в Брянской области стал причиной гибели троих детей, ещё три человека пострадали. Трагедия произошла в жилом доме села Бережок.