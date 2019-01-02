Люди погибли на пожаре в общежитии Нижнего Тагила

https://news.ru/storage/news/050903c0e2c01bdc8224e191bd0002bf/b64abd9a-201d-4936-ba1e-9b71e4bd2ca6_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Два человека погибли в результате пожара в общежитии в Нижнем Тагиле. Происшествие случилось в ночь на среду, 2 января, на улице Щорса.

Несколько человек также отравились угарным газом и были госпитализированы. Об этом руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал РИА Новости.

Полицейские установили, что погибли двое неработающих мужчин 39 и 57 лет.

Пожар случился, по одной из отрабатываемых версий, из-за неосторожного обращения с огнём. Кроме того, проверяется версия о замыкании проводки.

Ранее News.ru сообщал, что пожар в частном доме в Брянской области стал причиной гибели троих детей, ещё три человека пострадали. Трагедия произошла в жилом доме села Бережок.