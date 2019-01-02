Трое детей погибли в огне под Брянском

Пожар в частном доме в Брянской области стал причиной гибели троих детей, ещё три человека пострадали. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.
В результате пожара в жилом доме села Бережок пострадали шесть человек. Трое детей погибли, ещё трое пострадавших, в том числе один ребёнок, доставлены в больницу Карачевского района Брянской области, передаёт РИА Новости.
Сообщение о пожаре поступило спасателям 1 января в 22:56 мск. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что происходит горение здания по всей площади. В 0:39 мск 2 января пожар был ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Брянской области.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Как писал News.ru, пять человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в селе Янкакыннот Провиденского района Чукотского автономного округа. Ещё один ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии.