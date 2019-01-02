Трое детей погибли в огне под Брянском

https://news.ru/storage/news/6f01d957da4c0a129e5cb3f75c0b0e74/b4589c16-c67b-47a0-a2ac-04a0b9f9e785_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Пожар в частном доме в Брянской области стал причиной гибели троих детей, ещё три человека пострадали. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

В результате пожара в жилом доме села Бережок пострадали шесть человек. Трое детей погибли, ещё трое пострадавших, в том числе один ребёнок, доставлены в больницу Карачевского района Брянской области, передаёт РИА Новости.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 1 января в 22:56 мск. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что происходит горение здания по всей площади. В 0:39 мск 2 января пожар был ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Брянской области.

Обстоятельства трагедии выясняются.