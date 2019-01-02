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Выросло число погибших под завалами в Магнитогорске

74.mchs.gov.ru

происшествия [ версия для печати ]

Число погибших под завалами рухнувшего дома в Магнитогорске выросло до 33. Тело ещё одного человека только что извлекли спасатели — это мужчина.

До этого сотрудники МЧС достали из-под завалов тело женщины. Работа по разбору завалов продолжается, сообщает ТАСС. Остаются неизвестными судьбы ещё девяти человек.

Ранее News.ru писал, что мужчина и женщина рассказали, как им удалось самостоятельно выбраться из рухнувшего после взрыва газа здания. По словам семейной пары, они перебирались с балкона на балкон.


#жертвы #ЧП #магнитогорск
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