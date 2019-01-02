Выросло число погибших под завалами в Магнитогорске

Число погибших под завалами рухнувшего дома в Магнитогорске выросло до 33. Тело ещё одного человека только что извлекли спасатели — это мужчина.
До этого сотрудники МЧС достали из-под завалов тело женщины. Работа по разбору завалов продолжается, сообщает ТАСС. Остаются неизвестными судьбы ещё девяти человек.
Ранее News.ru писал, что мужчина и женщина рассказали, как им удалось самостоятельно выбраться из рухнувшего после взрыва газа здания. По словам семейной пары, они перебирались с балкона на балкон.