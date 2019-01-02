Семья рассказала о спасении из рухнувшего дома

https://news.ru/storage/news/30526ed6c38899109cfb6d864634e699/b1e198ad-36bf-4e97-85eb-5821e940a2eb_850.jpg Магнитогорск/vk.com

Мужчина и женщина рассказали, как им удалось самостоятельно выбраться из рухнувшего после взрыва газа дома в Магнитогорске. По словам семейной пары, они перебирались с балкона на балкон.

«Я знал, как выходить: зашёл к соседям на балкон, у них стекло разбил. Туда перебрался и начали выходить соседи. Восемь человек нас в тамбуре было. Я начал потихоньку туда всех… Мы через восьмой подъезд вышли на улицу. Я здесь страховал, там кто-то цеплялся, переступал, тут уже подтягивал. Младших за куртку сюда перетащил», — рассказал мужчина в беседе с РЕН ТВ.

Таким образом семье с детьми удалось перебраться в восьмой подъезд, откуда они спустились на улицу. Там уже стояли машины скорой помощи и пожарные.

По словам жильца дома, с третьего этажа люди выходили на крышу магазина через окна.

Взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Шестеро, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы. Общее число жертв трагедии выросло до 31 человека, спасатели продолжают поиски ещё 10 пропавших без вести, писал News.ru.