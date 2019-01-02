USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,281 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,887.39 $
МОСКВА-3°C23:45
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Семья рассказала о спасении из рухнувшего дома

Магнитогорск/vk.com

общество [ версия для печати ]

Мужчина и женщина рассказали, как им удалось самостоятельно выбраться из рухнувшего после взрыва газа дома в Магнитогорске. По словам семейной пары, они перебирались с балкона на балкон.

«Я знал, как выходить: зашёл к соседям на балкон, у них стекло разбил. Туда перебрался и начали выходить соседи. Восемь человек нас в тамбуре было. Я начал потихоньку туда всех… Мы через восьмой подъезд вышли на улицу. Я здесь страховал, там кто-то цеплялся, переступал, тут уже подтягивал. Младших за куртку сюда перетащил», — рассказал мужчина в беседе с РЕН ТВ.

Таким образом семье с детьми удалось перебраться в восьмой подъезд, откуда они спустились на улицу. Там уже стояли машины скорой помощи и пожарные.

По словам жильца дома, с третьего этажа люди выходили на крышу магазина через окна.

Взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Шестеро, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы. Общее число жертв трагедии выросло до 31 человека, спасатели продолжают поиски ещё 10 пропавших без вести, писал News.ru.


#ЧП #магнитогорск
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети


читайте также
общество 22:34, 2 января 2019
Тела трёх человек нашли под завалами в Магнитогорске
общество 21:22, 2 января 2019
Тело ребёнка нашли под завалами в Магнитогорске
общество 18:59, 2 января 2019
Три подъезда магнитогорского дома остаются без света и газа
Лента новостей
в мире 23:37
Американская газета извинилась за кроссворд
культура 23:32
«Лёд» и «Движение вверх» стали рекордсменами в кино
общество 23:27
Посол США посетил задержанного шпиона в «Лефортово»
общество 23:25
Тысячи миграционных проверок прошли в Москве за год
в мире 23:07
Трамп похвалил себя за предотвращение войны с КНДР
Другие новости
общество 23:27
Посол США посетил задержанного шпиона в «Лефортово»
общество 23:25
Тысячи миграционных проверок прошли в Москве за год
общество 22:48
Смерть Кельми наступила по естественным причинам
общество 22:34
Тела трёх человек нашли под завалами в Магнитогорске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top