Водитель врезался в фонарный столб и погиб под Иркутском

Водитель Toyota Corolla не справился с управлением и столкнулся с фонарным железобетонным столбом в Зиминском районе Иркутской области. Мужчина 25 лет погиб на месте.
В салоне его автомобиля находились дети трёх, пяти и восьми лет. Они госпитализированы, сообщает ТАСС.
Состояние одного из детей оценивается как тяжёлое.
Полиция начала проверку по факту ДТП.
Ранее News.ru сообщал, что автомобили Renault и Skoda столкнулись в Брянской области. Водители обеих машин погибли. Пассажирка первого транспортного средства госпитализирована с травмами. У неё зафиксированы переломы костей таза и рёбер.