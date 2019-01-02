Водитель врезался в фонарный столб и погиб под Иркутском

https://news.ru/storage/news/4d8f09315ead243118b1b55c403e857c/fcbef343-000c-4261-adce-3558d446f216_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Водитель Toyota Corolla не справился с управлением и столкнулся с фонарным железобетонным столбом в Зиминском районе Иркутской области. Мужчина 25 лет погиб на месте.

В салоне его автомобиля находились дети трёх, пяти и восьми лет. Они госпитализированы, сообщает ТАСС.

Состояние одного из детей оценивается как тяжёлое.

Полиция начала проверку по факту ДТП.

Ранее News.ru сообщал, что автомобили Renault и Skoda столкнулись в Брянской области. Водители обеих машин погибли. Пассажирка первого транспортного средства госпитализирована с травмами. У неё зафиксированы переломы костей таза и рёбер.